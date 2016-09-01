25 хитростей для вашего интернет-бизнеса

Которые легко применить, сэкономят вам время и к тому же увеличат конверсию.
Включая полезные сервисы, о которых мало кто знает.
13 вариантов увеличить конверсию используя виджеты
9 плагинов для отслеживания открытий персональных писем
28 видов скидок для ваших клиентов
Простая сегментация для рассылки (теория и практика)
Бесплатный SSL сертификат – правильный сертификат
Уведомление о вашей акции через календарь (+скрипт)
Обзор 29+ сервисов email рассылок — выбираем лучший
Подборка призывов к действию под статьей